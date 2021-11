Lavori all'antenna: in 'silenzio' cellulari e tv

Cinque giorni di ‘silenzio’ radio-televisivo in Valle Antrona. Il black out è dovuto ai lavori di messa in sicurezza del cavo di alimentazione elettrica dell’antenna che si trova nel territorio del Comune di Borgomezzavalle. L’interruzione delle frequenze radio televisive e telefoniche è previsto tra oggi, martedì 16, e sabato 20 Novembre, dalle ore 7,30 alle ore 17.

Si tratta di lavori urgenti di messa sul cavo di alimentazione degli apparati radio televisivi e telefonici (RAI, TeleVCO e sulla rete Eolo e Vodafone) in località La Piana, sul versante destro della Valle Antrona.

L’attività imporrà la sospensione dell’alimentazione elettrica delle antenne. In una nota l’Unione Valle Ossola ha invitato le amministrazioni della valle di avvisare la popolazione sul disservizio che si verificherà durante la settimana.