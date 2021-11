L'Ugi ha una nuove sede a Villadossola

Sarà inaugurata sabato 20, alle 15 e 30, la nuova sede di Ossola Amica dell’UGI. Sarà in via Sempione 59 a Villadossola, dove una volta c'era un negozio di parrucchiera. La famiglia che ne era proprietaria ha donato il locale al Comune di Villadossola, che ha accolto la richiesta dell’Ugi affinché diventasse la sua sede. Sarà un punto di riferimento, una ’vetrina’ per conoscere le attività dell’Associazione. Ma sarà anche un negozio solidale, dove si potranno acquistare le creazioni dei volontari: il ricavato sarà devoluto a Ugi VCO.

L’associazione aiuta i genitori di quei bambini che lottano contro il tumore e che spesso hanno bisogno di sostengo quando devono restare lontano da casa per mesi. Soddisfatto di questa sede si dice Damiano Bassi, presidente di Ossola Amica dell’UGI. Il 12 dicembre a Villadossola ci sarà Natale in Piazza per UGI. Vedrà la distribuzione di polenta con salamini e gorgonzola, preparati dai pulentat. Ma anche la distribuzione di cioccolata e vin brulè, in collaborazione con la locale Pro Loco. Ci sarà pure un luna park per bambini, il Circolo delle nuvole e l’arrivo di babbo Natale con la distribuzione dei regali. L’incasso andrà all’UGI.