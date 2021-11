Il derby si tinge di granata. La Cestistica passa 77-63 ad Ornavasso, grazie ad un secondo tempo perfetto. Vittoria dal peso specifico enorme per i ragazzi di Marchi, che raggiungono i cugini a quota 6 in classifica e pongono seriamente la propria candidatura per i play-off.

A cambiare le sorti di un classico della serie D un incredibile terzo quarto, che ha visto la Vega segnare 0 punti in dieci minuti, passando cosi' dal 41-36 del 20' al 41-59 del 30'. Una situazione oggettivamente mai vista da chi scrive, che ha finito ovviamente per decidere il match. Gli eroi degli ossolani sono stati Cerutti e Donaddio: il primo ha cominciato, proseguito e concluso il break decisivo, il secondo è stato fondamentale nel primo tempo nel rintuzzare il tentativo di allungo dei padroni di casa, trascinati da un irreale Clerici e dalle triple di Lo Basso e Santini.

Domo è stata sotto di 12, sul 25-13, ma ha avuto pazienza e sangue fredda. Ha saputo tornare sotto grazie alla sua ala casertana ed ha contenuto i danni a metà gara, per poi dominare la ripresa. " Una vittoria meritata, frutto di una prestazione splendida di tutta la squadra: era una tappa cruciale questa partita per la nostra classifica ed averla superata in questo modo è una straordinaria iniezione di fiducia per tutto l'ambiente- le parole del presidente Guerra nel dopo gara.

Tabellino

In Contro Gravellona 63

Cestistica 77

(17-10, 41-36, 41-59)

Cestistica: De Tomasi 8, Arcifera ne, Brocca ne, Lenzi 2, Cerutti 21, Frank 6, Maestrone 7, Carusi, Donaddio 19, Baldini 14. All: Marchi