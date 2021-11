Castiglione, corso pratico di ricostruzione di muri a secco

Marco Bertaglia e Isabel Ortega Caro, coordinatori della Comunità resilienti e rigenerative di Castiglione Ossola organizzano un Corso pratico di ricostruzione di muri a secco.



Marco Bertaglia presenta così l’iniziativa: "Rigeneriamo la montagna, terrazzamento dopo terrazzamento. Per ripopolare l'abbandono, riportare vita, cibo sano, bellezza funzionale. Anche questo fa parte del progetto di Comunità rigenerative.

In questo corso - eminentemente pratico e di lavoro condiviso - impareremo facendo, ripristinando insieme una porzione di muro crollato a causa dell'incuria e dell'abbandono.



Ci troveremo a Castiglione Ossola, con Gabriele Taverna sin da venerdì sera, per una breve presentazione teorica e alcune "dritte" pratiche.



Condivideremo i pasti e l'alloggio con chiunque dei partecipanti lo desideri (sistemazione in camera 6 posti e camera 2-3 posti).

Trascorreremo due giorni pieni sul territorio.



Dalla preparazione del cantiere alle tecniche, ai gesti che si apprendono solo nel fare, con le mani nella terra a sistemare sassi, e poi l'incanto del lavoro compiuto.

Sotto la guida attenta e empatica di un maestro artigiano che ci mette il cuore. Un apprendere organico, artigiano, con la mente e con le mani, con il corpo e con il cuore.



Gabriele, artigiano della pietra a secco, contadino, facilitatore, giardiniere, attivista, sfaccettature diverse di una vita sempre in mezzo agli animali e alla natura, che lo tengono legato con un nodo molto stretto, dei quali ha fatto la sua ragione di vita, alla ricerca dell'essenzialità. Gli piace condividere le sue esperienze e competenze come un dono e mettere in relazione persone e idee per generare processi di cambiamento".



Questo il programma:



Venerdì 26 novembre



Ore 19.00 cena

Ore 20.00 presentazione del progetto delle Comunità rigenerative

Ore 20.15 presentazione teorica e brevi indicazioni sulle giornate di lavoro



Sabato 27 e domenica 28



Ore 08.00-12.00 e 13.30-17.00 lavoro sul territorio



Marco Bertaglia e Isabel Ortega Caro, a Castiglione, hanno avuto in comodato d'uso alcuni terrazzamenti incolti che vorrebbero rigenerare “vivendo la terra come un tempo ma con le conoscenze moderne”.