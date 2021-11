Auto va a sbattere in superstrada allo svincolo di Domo sud FOTO

Incidente poco dopo le 18 sulla superstrada ossolana. Un'utilitaria con due persone a bordo è andata a sbattere contro la barriera new jersey all'uscita di Domo sud sul piano di VIlla.

I due occupanti sono stati trasportati precauzionalmente in ospedale, ma non hanno subito ferite gravi.

L'auto è andata a sbattere contro la barriera dove la superstrada passa da due a una sola corsia nei pressi dell'uscita. Sul posto si sono formate lunghe code.

Sono intervenute per i rilievi e per dirigere il traffico le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco per la pulizia del manto stradale.