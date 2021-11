Apre il 3 dicembre a Casa de Rodis la mostra fotografica ‘Ethiopia’

Collezione Poscio apre alla solidarietà le sale espositive di Casa De Rodis a Domodossola ospitando l’Organizzazione di Volontariato Centro Aiuti per l’Etiopia ODV (CAE).

Il CAE da quasi 40 anni lotta quotidianamente contro ogni forma di povertà in Etiopia promuovendo sviluppo, istruzione, assistenza sociale e sanitaria ed è sempre in prima linea per aiutare il Paese. L’Etiopia sta vivendo in questi mesi uno dei più gravi periodi della sua storia: i conflitti interni stanno amplificando l’emergenza umanitaria causata dal Covid-19 ma soprattutto dalla fame, che rimane sempre la prima causa di mortalità nella popolazione.

'Ethiopia'condurrà i visitatori in un itinerario ideale, tra gli altopiani del Gurage, il territorio del Wollayta e le colline dell’Oromia attraverso le immagini realizzate dal fotografo Marco Albizzati. Volti, sguardi, sorrisi, luci e colori: l’esposizione accompagnerà i visitatori nella quotidianità etiope con la quale il CAE interagisce e si confronta ogni giorno, in un viaggio guidato solo dalla bussola degli occhi e del cuore. Le immagini e gli sguardi intensi e vibranti fissati nell’istante, talvolta improvviso o imprevisto, di un rapido scatto fotografico, sono un invito a riflettere sulle condizioni di un mondo lontano, diverso, poverissimo, ma sempre ricco di umanità.



L’allestimento di 'Ethiopia'vedrà l’esposizione di un centinaio di stampe fotografiche in diversi formati, installazioni creative, tessuti africani e tele wax, manufatti in legno realizzati dall’architetto Riccardo Monte, presente in contemporanea al Collegio Rosmini con la mostra 'Sfumature', con tecniche di lavorazione che trovano ispirazione nell’arte etnica, e un’area informativa dove incontrare e conoscere il CAE.



'Ethiopia' non sarà solo un percorso espositivo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Fotografico La Cinefoto di Domodossola, Marco Albizzati condurrà il workshop solidale “Il bianco e nero” in cui il ritratto fotografico sposerà il tema dell’integrazione. Due le sessioni previste: venerdì 10 dicembre alle ore 17.30 e sabato 18 dicembre alle ore 10.

'Ethiopia'è realizzata anche grazie al contributo del Lions Club Domodossola, partner dell’evento.



INAUGURAZIONE: venerdì 3 dicembre, ore 18

DURATA: 4 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022

LUOGO: Casa De Rodis - Piazza Mercato - Domodossola (VB)

ORARI: da lunedì a venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13 e 15-19

CHIUSO: 25, 26 e 31 dicembre; 1 gennaio

INGRESSO LIBERO



INFORMAZIONI

Collezione Poscio: info@collezioneposcio.it | 347.714 0135

Centro Aiuti per l’Etiopia ODV: info@centroaiutietiopia.it |www.centroaiutietiopia.it | 0323.497320

Allestimento fotografico: info@gokotta.photo | 371.344 7274