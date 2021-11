A Craveggia con il Mercatino si respira già aria di Natale

È già tempo di Natale a Craveggia. Domenica 28 novembre, dalle 10 alle 20, sarà possibile aggirarsi tra le bancarelle che venderanno prodotti locali artigianali. Si svolgerà infatti nel centro storico del caratteristico paese dagli alti camini, il “Mercatino Natalizio”.

Per tutta la giornata saranno aperti punti di ristoro ma non mancheranno gli spazi dedicati alla musica. Sarà poi possibile assaggiare le prelibatezze vigezzine, tra cui i famosi stinchett.

La manifestazione si svolgerà in sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni previste per il contenimento del Covid 19.