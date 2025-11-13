A Villadossola una serata di solidarietà per i bambini malati di tumore

Il Centro culturale La fabbrica di Villadossola ospiterà sabato 15 novembre, ore 21, una serata a scopo benefico: lo scopo è sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie.

È questo lo spirito dell’evento benefico che andrà a favore dell’Ugi, l’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. I biglietti sono già disponibili presso la sede di Ossola Amica dell’Ugi in via Sempione 59 a Villadossola: è possibile acquistarli in prevendita il venerdì dalle 17.00 alle 19.00, oppure la sera stessa dello spettacolo.

Lo spettacolo musicale “Diario degli errori”, sarà messo in scena dalla compagnia Koks Company di Omegna e promosso dall’associazione Noi, gente del sud. Un mix di recitazione, canto e danza per affrontare con sensibilità e intensità temi universali come l’amicizia, l’amore e l’inclusione.

Il ricavato della serata sarà devoluto a Ossola Amica dell’Ugi per contribuire alla realizzazione di una nuova stanza riabilitativa presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.