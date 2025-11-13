“Colori in Valdossola”: una mostra collettiva per celebrare l’arte locale

La Pro Loco Valdossola, in collaborazione con il gruppo artistico “Amici del Colore”, inaugura sabato 15 novembre alle 16.30 la mostra collettiva di pittura “Colori in Valdossola”, ospitata negli spazi del centro commerciale Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. L’iniziativa, aperta fino al 15 dicembre, offre ai visitatori un affascinante viaggio tra stili, tecniche e sensibilità differenti, tutte unite dalla passione per l’arte e per il territorio.

Saranno esposte le opere di nove artisti locali: Antonella Umericelli, Bruno Prandini, Gianluigi Porrini, Giovanni Mattarocchia, Lucrezia Iiriti, Moreno Ruggeri, Patrizia Milesi, Renata Negra e Renato Piraglia. L’inaugurazione rappresenterà un momento di incontro con il pubblico e con le autorità, e permetterà di dialogare direttamente con gli artisti presenti.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del centro commerciale, con ingresso libero, mentre i volontari del gruppo “Amici del Colore” saranno a disposizione per accogliere i visitatori e fornire informazioni sulle opere e sugli artisti.