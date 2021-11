Varzo piange la prematura scomparsa della piccola Matilde Magliocco

Sgomento e tristezza a Varzo per la prematura scomparsa di Matilde Magliocco. La piccola di soli 8 anni si è spenta lunedì 29. Per esprimere vicinanza alla famiglia il sindaco Bruno Stefanetti, ha emesso un'ordinanza che proclama per domani, mercoledì 1 dicembre il lutto cittadino.

Bandiere a mezz'asta e attività commerciali ed artigianali con le serrande abbassate dalle 10 alle 11.30 nel momento in cui si svolgerà in parrocchia il funerale della piccola. Matilde lascia papà Alberto e mamma Mara e le sorelline Serena e Gloria e il piccolo fratellino Giacomo.