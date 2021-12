Pnrr, Borghi (Pd) a Preioni (Lega): “Fondi assegnati direttamente dal Governo ai Comuni, senza alcun ruolo della Regione”

“Ho visto che il capogruppo leghista in Regione Piemonte sta facendo girare una 'card', in cui enumera i fondi PNRR assegnati in questi giorni dal Governo ai Comuni del Verbano Cusio Ossola. Devono proprio essere messi male in Regione, se sono costretti a fare una sorta di 'millantato credito', visto che l’assegnazione di quei fondi è stata fatta direttamente dal Ministero dell’Interno ai singoli Comuni, senza alcun coinvolgimento né ruolo della Regione”. Lo afferma via social il deputato ossolano del Partito Democratico Enrico Borghi.

“Almeno il marketing - la stoccata di Borghi ad Alberto Preioni- lo si dovrebbe fare con le cose proprie (se si hanno!), anziché farsi belli coi soldi stanziati da altri con uno stile che si commenta da solo”.