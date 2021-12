Domenica a Vogogna mercatini di Natale e giornata Harry Potter

Si svolgeranno domenica 5 dicembre i mercatini natalizi nel borgo di Vogogna con prodotti tipici locali, hobbisti, artigiani, aziende agricole, artisti e piccolo antiquariato.

Tra le mura del Castello Visconteo si terrà una giornata di animazione Harry Potter per festeggiare i 20 anni dall'uscita del primo film.

In via Canton stura ci sarà la Guferia del Borgo, grazie all’Associazione Royal Falconry di Baveno sarà possibile farsi fotografare in compagnia di gufi, falchi e rapaci vari.

Massimo e Wenzo animeranno il centro storico di Vogogna con zampogna e canti a cura dell’Associazione Culturale Ossola Inferiore.

Il pranzo sarà curato dal Comitato San Martino di Genestredo dove saranno serviti polenta e salamini o Gorgonzola, è necessaria la prenotazione scrivendo a castellodivogogna@gmail.com o telefonando al 351 7578688.

Per poter accedere alla manifestazione è necessario il Green Pass, in caso di maltempo i mercatini verranno rimandati alla domenica successiva 12 dicembre, mentre Harry Potter si terrà anche in caso di pioggia domenica 5 dicembre.