Una Pro in emergenza torna dal Cusio con altri tre punti

Sulla carta a Bagnella doveva essere un incontro abbordabile, era il testa coda tra la prima e l'ultima della classe. La realtà è stata diversa, la partita è stata difficile e combattuta, su un campo al limite della praticabilità, specialmente nella ripresa.

La prima frazione si conclude senza emozioni, poche occasioni se si escludono le punizioni, peraltro non impegnative per i portieri. La ripresa è più viva; la Pro Vigezzo ci prova e con bomber Bergamaschi in formato assist-man, che serve i compagni su entrambi i gol, trova le due reti della vittoria. La prima è di Piraglia e la seconda di Pidò.

Il Bagnella ha comunque provato a raddrizzare la partita, senza però riuscire a creare pericoli per la porta vigezzina, che per l'occasione era difesa Locatelli, numero uno per l'assenza di entrambi i portieri. Nota negativa per i rossoblu di Vigezzo l'infortunio a Porta, che ha dovuto lasciare anzitempo il campo.