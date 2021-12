Ottimo pari per l'Ornavassese, tre punti per il Villa

Pareggiano tutte le altre ossolane, tra la Virtus Villa che coglie i 3 punti.

La Crevolese fa 1 a 1 contro il Comignango. Il pari è giusto. Lo confeziona due rigori assegnati da Foti che arbitra bene nel primo tempo e commette diversi errori nella ripresa diventata anche nervosa per come dirige. Vediamo una Crevolese non molto in palla, che fatica a creare occasioni anche per un attacco che non punge. Bene Moretti, Casetti e Comoli che però non riescono a spingere la squadra in una domenica non convincente.

Ottimo il pari dell’Ornavassese (2-2). I neri frenano la Cannobiese, salvata in più occasioni da quell’ottimo portiere che è Fabrizio Allioli. Per gli ossolani vanno in gol Salina a Simone Zonca ma il pari sta stretto ai padroni di casa.

Bene anche la Varzese che esce indenne dal difficile campo del Borgolavezzaro. Lo 0 a 0 è giusto e conferma il buon momento dei granata.

Finisce 1 a 1 a Pieve Vergonte. Il Fomarco segna subito con Schirru, ma il vantaggio resta tale senza che i bianco verdi riescano a chiudere la partita che l’Agrano pareggia alla fine del I tempo.

Matteo Primatesta è protagonista in Virtus Villa-Carpignano. La doppietta del bomber sempreverde firma il settimo successo della squadra. Che insegue Momo e Feriolo che pure vincono, ma recupera due punti alla Cannobiese fermata sul pari. La formazione biancoceleste conferma il suo buon momento in vista delle ultime due giornate di andata, che non paiono proprio dover rappresentare un ostacolo insormontabile.