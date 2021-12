All’iperccop nasce ‘BookBox’, un progetto per l’autismo

Avverrà domani, giovedì 9 dicembre, l’inaugurazione del progetto ‘BookBox’ che si terrà presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola di via Garibaldi 4 alle ore 11 al primo piano.

‘BookBox’ è un progetto sostenuto da Nova Coop di raccolta, catalogazione e distribuzione gratuita di libri affidata a persone con disturbi dello spettro autistico per promuovere un percorso sperimentale di avviamento al lavoro attraverso un’esperienza che ricalca molti aspetti della routine lavorativa.

Parteciperanno il Presidente del consiglio del Consorzio per i Servizi Sociali Ossola Giorgio Vanni; la Responsabile di zona delle Politiche sociali di Nova Coop Monica Pietrobelli; il Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali Ossola Andrea Lux; il Responsabile della Gestione Immobiliare di Nova Coop Marcello Cacopardo; l’educatrice del Consorzio per i Servizi Sociali Ossola Silvia Dellapiazza.

Per l’accesso all’iniziativa si ricorda che è richiesta l’esibizione del Green Pass.