Vandali in azione sulla tangenziale Floreanini a Villadossola

Teppisti in azione sulla tangenziale Floreanini a Villadossola. Alcuni ineducati hanno rotto e divelto tutti i paracarri in plastica che costeggiano la tangenziale che collega la strada provinciale per Beura al quartiere sud di Villadossola.

Li hanno rotti e gettati nella scarpata a fianco, vicino alla recinzione dello stabilimento Vinavil.

L’amministrazione comunale è stata informata di quanto avvenuto e la risposta del sindaco ha purtroppo confermato l’esistenza di vandali in città. ‘’I paletti li avevamo già rimessi un’altra volta perché qualcuno li aveva rotti in precedenza’’ dice il sindaco Bruno Toscani. Ma non è purtroppo il solo episodio avvenuto, altri se ne registrano a Villadossola. Non si sa se le telecamere posizionate in città abbia ripreso i vandali.

Di certo occorrono più controlli per individuare i vandali il danno dei quali va a carico della comunità.