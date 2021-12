Dalla Fondazione Comunitaria l'ok a due progetti per il Bando Emblematici

Nell’ultima seduta dell’anno, oltre ad approvare il Bilancio di previsione e il Documento Programmatico per il 2022, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del VCO ha approvato due progetti presentati per il Bando Emblematici Provinciali.

Uno è stato presentato dalla Fondazione Tones on the Stones che intende trasformare una cava ad Oira in un luogo della cultura aperto alla comunità, oltre che il suggestivo scenario dell’ormai rinomato festival.

Il secondo progetto è stato presentato dalla parrocchia di Ornavasso che si propone di ricavare in alcuni locali del Santuario del Boden spazi espositivi per una preziosa collezione di ex voto e di presepi.

I due progetti verranno ora inoltrati a Fondazione Cariplo che dovrà decidere in merito alla concessione dei contributi richiesti.