Venerdì L’Urban si trasforma in Wembley con ‘The Queen Tribute’

Si terrà l’11 novembre all’Urban Food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Trontano il concerto dei ‘The Queen Tribute’.

Nel nome è racchiusa la filosofia dell’unica band in Europa a vantare ben quattro impersonators.

Sul palco potrete incredibilmente ritrovare Freddie, Brian, Roger e John così come li avevate lasciati al Wembley Stadium in quel mai dimenticato 12 Luglio del 1986 e provare nuovamente quelle stesse meravigliose emozioni; a rendere il tutto ancor più reale non mancheranno nemmeno le preziose incursioni del grande Spike Edney.

L’incredibile somiglianza dei singoli membri, la puntuale rievocazione dei costumi, delle movenze e delle sonorità offrono la possibilità di tuffarsi in un vero e proprio flash back.

Il grande amore ed il grande rispetto che i membri dei The Queen Tribute provano per i QUEEN traspare da ogni singola nota e sono valsi alla band l’affetto dei tantissimi fans incontrati durante un meraviglioso tour attraverso l’Italia e l’Europa.

Il 18 dicembre ritornano gli ‘Effettoliga’, la coinvolgente cover band di Ligabue che dal 2006 percorre l’Italia collezionando più di 950 concerti che tanto successo hanno ottenuto tra i frequentatori dell’Urban in occasione del loro concerto del 16 ottobre.

Tutti i giovedì sarà possibile esibirsi al Karaoke con MK Music MartiNiko mentre i venerdì il Dj Bunny intratterà gli avventori con i dj sets.

Bunny è un Dj appassionato di musica fin da quando era bambino, infatti ha iniziato molto piccolo a mettere musica in feste di compleanno di amici e bar locali. Attualmente è Dj resident il Venerdì all'Urban, con serate a tema sempre diverse ed accattivanti. Nella sua carriera ha suonato da Milano alla Sicilia ed ora cerca palchi sempre più importanti dove esibirsi.

Tutte le sere sarà possibile cenare con le famose pizze gourmet accompagnate con le birre del monastero di Weltenburg, il birrificio più antico d’Europa.

Pagina Instagram

Pagina Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A Trontano zona industriale

Prenotazioni: +39 345 1067383