"Inammissibile che ancora una volta la superstrada sia in queste condizioni: si rischia sempre la vita”

Una lastra di ghiaccio. Che ha provocato un tamponamento nei pressi dell'uscita di Ornavasso, ha causato diversi testacoda e piccoli incidenti. È bastata una leggera nevicata unita ad una notte serena, con temperatura sottozero, per creare problemi in serie sulla superstrada dell'Ossola.

Automobilisti imbufaliti, costretti a procedere a passo d'uomo e con la massima attenzione proprio per evitare spiacevoli fuori programma. "Inammissibile che ancora una volta la più importante arteria stradale dell'Ossola sia in queste condizioni: si rischia sempre la vita. O perché nevica, o perché c'è il ghiaccio, o perché piove e c'è acquaplanning o perché ci sono le buche” la rabbia di chi, quotidianamente, è costretto alla personale via crucis automobilistica.

“La superstrada -le parole del presidente della Vco Rino Porini- non è di competenza provinciale e dunque non posso fare commenti. Per le strade provinciali a parte qualche ovvio disguido direi che il bilancio è stato positivo, anche perché abbiamo implementato il servizio con più uomini e mezzi”. Ieri era stata l’amministrazione comunale di Ornavasso, con un post su Facebook, a denunciare le condizioni pessime della strada tra il capoluogo e la frazione Migiandone.