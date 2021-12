Sabato il concerto della banda di Crevola nella chiesa Parrocchiale

Dopo il prologo dello scorso 21 novembre, quando un gruppo di musicanti della banda ha celebrato Santa Cecilia in occasione della Santa Messa, è arrivato il momento del concerto ufficiale del Corpo Musicale di Crevoladossola, che come ogni anno è effettuato in onore della patrona della musica. Sabato 11 dicembre presso la Chiesa Parrocchiale di Crevoladossola, alle ore 21, la banda musicale si esibirà sotto la direzione del Maestro Marco Biggio.

Si tratta del primo concerto dall'inizio della pandemia e la sua preparazione non è stata facile poiché la sede della banda musicale, spostata per riservare maggiore spazio alla scuola di Preglia, non consente il ritrovo di tutti i musicanti, considerata la maggiore distanza che devono mantenere tra loro. Nelle ultime settimane è stato possibile usufruire dei locali di Villa Renzi a Preglia, su gentile concessione da parte del Comune di Crevoladossola, pertanto è stato possibile completare la preparazione del concerto e confermare l'evento di sabato prossimo. Durante la serata sarà ricordata la figura di Augusto Mastropaolo, consigliere del Corpo musicale che è mancato la scorsa primavera.

Questo appuntamento rappresenterà per la banda musicale l'ultima esibizione in pubblico di quest'anno. Nelle prossime settimane il Consiglio direttivo guidato dal presidente Massimo Peretti si confronterà su come affrontare il prossimo anno, nel quale, nonostante la pandemia, saranno sicuramente confermati i consueti servizi all'aperto che sono concordati con il Comune, con la probabile aggiunta di altri appuntamenti.