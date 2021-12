All'Anpi di Villadossola il film ''Il labirinto del silenzio''

‘’Il labirinto del silenzio’’. Si intitola così il film che sabato 11 dicembre sarà proiettato nella sala storica della sede Anpi di Villadossola, in via XXV Aprile. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival ed è stato selezionato per rappresentare la Germania ai premi Oscar 2016 per il miglior film straniero, non entrando nella cinquina dei candidati. E’ ambientato nella Francoforte del 1958, dove giovane procuratore della Repubblica Federale Tedesca indaga su una cospirazione di massa messa in atto per coprire i passati oscuri e la connivenza con il regime nazista di importanti personaggi pubblici.

L’appuntamento in sala storica è alle 21.