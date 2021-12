Prorogata la chiusura delle Scuole di Vanzone

Il sindaco di Vanzone con San Carlo, Claudio Sonzogni, con una nuova Ordinanza proroga la chiusura di tutto il plesso di Scuola Primaria (elementari) e Secondaria (Medie) di Vanzone, ubicato presso l’edifico scolastico "G. Borgna" a tutto il 23 dicembre.



Nella nuova Ordinanza si legge: “…Vista la situazione epidemiologica, allo scopo di contenere ulteriormente la diffusione del contagio e le vigenti disposizioni di Legge in materia…”.



Il provvedimento è stato trasmesso alla Direzione didattica di Villadossola e a tutti i Sindaci della Valle Anzasca i cui alunni residenti frequentano le suddette scuole.

Claudio Sonzogni aggiunge: “Alcuni genitori, per scelta personale, già non mandavano a scuola i propri figli anche in considerazione delle imminenti vacanze di Natale”.

Pertanto, le lezioni in presenza, dovrebbero riprendere al rientro delle vacanze scolastiche natalizie.