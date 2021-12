Domodossola, controlli Green Pass: la Polizia locale accerta 10 violazioni

Come è noto partire dal 6 dicembre 2021 è stata introdotta una differenziazione tra attività: per lo svolgimento di alcune continua ad essere sufficiente la sola certificazione verde base, per altre invece è necessaria quella rafforzata, il cosiddetto “super Green Pass”.

(La tabella riassuntiva delle attività e della tipologia di Green Pass richiesto è reperibile al link: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite_0.pdf).

Nel quadro dei controlli attuati da Corpo di Polizia Locale della Città di Domodossola, per assicurare il rispetto della normativa in materia di distanziamento interpersonale e Green Pass, ai fini della prevenzione del contagio da Sars-Cov2, nel periodo compreso tra il 6 e il 16 dicembre le pattuglie del Corpo di Polizia locale di Domodossola hanno effettuato il controllo di 781 green pass. Sono state accertate 10 violazioni alla normativa, riguardanti esercenti o clienti di pubblici esercizi.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare riferimento alle manifestazioni commerciali di richiamo, previste per Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre: i Mercatini di Natale, il Mercato del Sabato ed il Mercato straordinario della Domenica.

“La Polizia Locale di Domodossola -sottolinea il comandante Marco Brondolo- intende raccomandare a tutti i partecipanti alle manifestazioni in programma sul territorio comunale la necessità di rispettare la normativa vigente, ai fini della tutela della salute delle persone: in zona bianca, in caso di assembramento, vige l’obbligo di indossare la mascherina di protezione, senza necessità di un’ordinanza sindacale (che risulterebbe meramente riproduttiva di un obbligo normativo già pienamente vigente ed efficace)”.

“In una situazione di emergenza come quella pandemica -prosegue- , la moltiplicazione delle disposizioni normative non aiuta ad assicurare il rispetto di quei livelli minimi di sicurezza che risultano necessari per la salvaguardia della salute di tutta la popolazione e per garantire il corretto esercizio delle attività economiche/produttive, già gravemente colpite dell’emergenza pandemica.

“L’importanza -precisa- di un comportamento virtuoso anche da parte di tutti i cittadini, nel rispetto delle nuove regole che disciplinano l’accesso alle attività in questo delicato momento e di tutte le altre misure 'ordinarie' che si sostanziano nel rispetto del distanziamento, ovvero nell’uso della mascherina nel caso in cui si creino situazioni di affollamento è stata anche oggetto di una raccomandazione del Prefetto del Verbano Cusio Ossola, in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine La Sicurezza Pubblica del 30 novembre 2021. Confidiamo -conclude il comandante Brondolo- nella collaborazione e nel buon senso civico di tutti i cittadini, turisti, partecipanti alle manifestazioni dei prossimi giorni.