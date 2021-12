È mancato Fulvio Possetti, presidente dell’Associazione Pescatori di Bognanco

Cordoglio in Ossola per la morte di Fulvio Possetti, colpito da infarto ieri nella sua abitazione. Originario di Mocogna, aveva 66 anni, era molto conosciuto in Ossola per la sua attività professionale. Dopo essere stato per molti anni dipendente della ditta Possetti Felice, aveva continuato la sua attività di riparatore di compressori ad aria in proprio a Pieve Vergonte: da quattro anni era in pensione.

Aveva una grande passione per la pesca e la montagna ed era presidente dell'associazione pescatori della Val Bognanco; era inoltre iscritto al gruppo alpini di Mocogna e Cisore. “Gentile e disponibile con tutti – ricordano gli amici - non mancava mai di fare una battuta e un sorriso”.

I funerali avranno luogo lunedì 20 dicembre alle 9.30 nella chiesa Collegiata di Domodossola. Fulvio lascia la mamma Fiorina, il figlio Davide con la mamma Marina, i fratelli Daniela, Manuela e Graziano.