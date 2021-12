Domenica a La Fabbrica va di scena ‘The Grinchmas!’

La Fabbrica si addobba a festa per "The Grinchmas!", un racconto natalizio basato sulle vicende del Grinch, il peloso "nonsochi" che non vede l'ora di rovinare i grandiosi festeggiamenti di Chinonso. Lo spettacolo, frutto di una nuova collaborazione fra la scuola di danza Butterfly, diretta da Assunta Zavettieri, e la compagnia TNT Teatro Nuovi Talenti, con la regia di Laura Amelotti, andrà in scena domenica 19 dicembre.

TNT e Butterfly ritornano così, per la terza volta in grande stile, dopo i successi de "Il Volo di Peter" nel 2015 e "Doktor Frankenstein?" nel 2016, in un appuntamento particolarmente significativo, a seguito del difficile periodo dell'emergenza sanitaria.

È infatti con uno spirito di rinascita e rinnovata gioia che i ragazzi di TNT e le ballerine della Butterfly tornano a calcare le assi del palcoscenico, con uno spettacolo adatto a "bambini da 0 a 99 anni".

Un'occasione che è anche un nuovo punto d'inizio per le attività teatrali rivolte a bambini e ragazzi, che TNT ha sempre ritenuto una grande occasione di formazione e di crescita.

Un impegno che è stato soltanto momentaneamente interrotto dalle restrizioni, ma che ha visto la compagnia ugualmente attiva anche durante i più duri periodi del 2020, fino alla presentazione del particolarmente apprezzo "Naja" nell'ottobre 2020.

"The Grinchmas!" andrà in scena domenica 19 alla Fabbrica di Villadossola, con biglietto di 13 euro, ridotto a 8 per ragazzi fra i 6 e i 18 anni e gratuito fino a 5 anni. Per assicurare lo svolgimento dello spettacolo in serenità e nel rispetto delle norme, è richiesta la prenotazione all'indirizzo associazionetnt@gmail.com. L'ingresso, in ottemperanza alla normativa anti-Covid, è consentito ai soli possessori di Green pass "rafforzato".