Doppio appuntamento alla Soms domese con il gruppo 'Tutti colpevoli'

Si terranno sabato 18 e domenica 19 dicembre le due conferenze del ciclo ‘Mercanti e Servi’, titolo che richiama l’omonima canzone dei Nomadi che parla di ingiustizie sociali, organizzata dal gruppo informale ‘Tutti Colpevoli’ presso la sede della Società operaia di Mutuo Soccorso di Domodossola in vicolo del Teatro.

Sabato 18 alle 17.30 sarà presentato il libro ‘Basta salari da fame’, i relatori sono la giornalista Marta Fana, coautrice del libro e Daniele Tori docente di finanza alla Open University Business School Uk membro del direttivo della Post-keynesian Economy Society.

Domenica 19 alle 17 verrà proposto ‘Dialoghi sulla Palestina’ con Luisa Morgantini , tra le fondatrici della Rete delle Donne in Nero Contro la Guerra e la Violenza, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, è stata tra le 1000 donne nel mondo candidata al Nobel per la Pace. Con lei anche Clara Capelli economista dello sviluppo esperta di Medio Oriente.

Il gruppo informale ‘tutti Colpevoli’ nasce alcuni anni or sono dal desiderio di alcune perone a confrontarsi sui temi sociali ed economici di questo periodo storico: “Vogliamo parlarne con voi. Vorremmo contaminarci, costruire legami. Condividere gli strumenti efficaci per difendere e migliorare le condizioni lavorative e sociali. Agire insieme per ridurre le disuguaglianze, partendo dalle buone pratiche attuabili sul territorio ma anche riflettendo su un piano internazionale, come la questione palestinese. Queste conferenze saranno tenute da personaggi illustri che ci racconteranno i loro punti di vista ma sarà altrettanto importante la partecipazione attiva e il dibattito che ne scaturirà”