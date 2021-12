Capolavoro della Cestistica, vittoria sul parquet del Novara Basket

Con le solite rotazioni ridotte, i granata compiono una grande impresa, violando d'autorità il parquet del Novara Basket ed issandosi così al secondo posto in classifica. Successo con controllo del match dal 1' al 40', con la prestazione sontuosa della vecchia guardia De Tomasi-Maestrone: 20 punti e una regia lucida e sicura per il primo, addirittura 24 punti e 17 rimbalzi per il secondo, dominatore del pitturato.

"Siamo davvero contenti, abbiamo giocato la classica partita perfetta. Ruotando in sei, senza pedine importanti, abbiamo dato dimostrazione di coesione ed intelligenza.Ci godiamo questo successo, il quarto consecutivo - sottolinea il responsabile comunicazione Davide De Tomasi - e guardiamo al futuro con grande convinzione. Siamo dove volevamo essere, dopo aver superato tante difficoltà ed ostacoli: ci godiamo un Natale davvero sereno e felice sotto tutti i punti di vista"

Novara Basket - Cestistica Domodossola 60-71 (8-19, 30-38, 42-53) Domodossola: De Tomasi 20, Arcifera n.e., Brocca T. ,Lenzi, Bionda n.e., Cerutti 14, Frank 9, Maestrone 24, Donaddio 4 All. Marchi