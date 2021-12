Successo a Malesco per la prima edizione di "Natale d'Incanto". FOTO E VIDEO

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice a “Natale d’Incanto”, un evento che ha rappresentato una novità assoluta per Malesco, questo organizzato domenica da Pro Loco, Ecomuseo e Comune.

E così per tutta la giornata il centro storico si è vestito a festa, con tante iniziative e momenti di intrattenimento, carichi delle suggestive atmosfere natalizie. Le caratteristiche vie del paese sono state abbellite con decorazioni a tema, mentre in via Stazione è stato allestito un mercato enogastronomico.

Tanti gli spettacoli organizzati, da quelli di magia e teatro, ai lavoratori creativi. Non sono mancate poi le esibizioni musicali dell’ultracentenaria Banda Alpina di Malesco, come pure ad allietare i visitatori ci hanno pensato anche le coriste dell’Edelweiss, coro diretto dal maestro Luciano Maglio. E non poteva mancare ovviamente Babbo Natale a cui i più piccini hanno consegnato le loro letterine speciali e ricevuto in cambio un piccolo dono.