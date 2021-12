Il consiglio dice 'no' al messaggio di sensibilizzare sull'utilità dei vaccini

I gruppi consiliari DomoDomani e il Pd, con un ordine del giorno presentato martedì, chiedevano un messaggio del consiglio comunale, della giunta e del sindaco per la sensibilizzazione sull'utilità dei vaccini. L'ordine del giorno ha avuto il voto favorevole solo dei due proponenti Gabriele Ricci e Claudio Miceli. La maggioranza ha votato contro, si sono astenuti Lega e Fratelli d’Italia.

“Grazie per la considerazione e per la stima. Quando è stato aperto il centro vaccinale in via Romita - ha detto il sindaco Lucio Pizzi- ho invitato i domesi alla vaccinazione. Oggi, seguendo i tg nazionali, ho sentito voci autorevoli nell’ordine il Presidente della Repubblica, il premier Draghi e quello tedesco che raccomandavano di vaccinarsi. Che lo debba fare ancora io mi sembra ridondante. Per rispetto a loro credo che sia inutile un mio ulteriore invito. Non votare a favore mi sembra un piccolo segno di umiltà”. Inutile, anche secondo la Lega, sarebbe un ulteriore appello a vaccinarsi da parte del sindaco.