Provincia, dopo i riconteggi l'esito del voto resta invariato

Resta invariato l’esito del voto in Provincia. Dopo il terzo conteggio delle schede per l’elezione del Consiglio arriverebbe la conferma che Fabrizia Maggiola di Fratelli d’Italia, consigliera a Casale Corte Cerro, resta esclusa, superata da Magda Verazzi, di Vignone, che è in quota Lega.

La revisione delle schede era stata chiesta da Fratelli d’Italia, partito rimasto tagliato fuori dal consiglio provinciale.

Sin qui la cronaca del voto sul quale c’è da aggiungere una nota sull’informazione che in Provincia da anni è assai carente. La notizia - rilevante - del riconteggio non è pervenuta ufficialmente agli organi di informazione, a conferma che qualcosa non quadrava prima e non quadra ancor oggi nel contatto coi media. Si spera che in Provincia – dove sono cambiati presidente e consiglio - non intendano proseguire su questa strada che vede suggerire notizie solo a qualcuno e non ufficializzarle a molti altri organi di informazione.