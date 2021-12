Macugnaga apre i suoi impianti sciistici per le festività natalizie

Da oggi, giovedì 23 dicembre la società MTS, per mezzo del Direttore Filippo Besozzi ha annunciato l’apertura parziale degli impianti sciistici.

Comprensorio Pecetto – Belvedere:

le seggiovie Pecetto – Burki – Belvedere, saranno aperte tutti i giorni (Natale solo al mattino fino alle 12.30), aperta la pista principale che dal Belvedere scende a Pecetto (Piste "B" Belvedere, e "D" Fontanone).

Abbiamo ripreso le operazioni di innevamento artificiale e, salvo ulteriore rialzo termico, ipotizziamo di aprire anche lo skilift Burki 3 a partire da domenica 26 dicembre.

Comprensorio Staffa – Alpe Bill – Passo del Moro:

Proseguono le operazioni di preparazione della pista San Pietro, l’apertura dell'omonima sciovia è prevista per domenica 26 dicembre.

Orario di apertura, valido fino a domenica 9 gennaio 2022: ore 8.30.

Bus Navetta

In collaborazione con l'Amministrazione comunale e le Scuole Sci, sarà garantito il servizio Bus Navetta nella tratta Staffa-Pecetto.

Il servizio sarà gratuito per tutti coloro in possesso di uno skipass (giornaliero, plurigiornaliero, stagionale o annuale). L'operatività sarà assicurata dalla società Comazzi con idoneo pullman dotato di cesta porta sci. Il servizio coprirà il periodo compreso tra domenica 26 dicembre 2021 e domenica 9 gennaio 2022.