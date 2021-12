Alla casa parrocchiale un presepe ambientato a Domodossola

Nella chiesa Collegiata il presepe realizzato da alcuni giovani e da un papà. E' ambientato a Domodossola e vicino alle statue di Maria e Giuseppe è stata sistemata la riproduzione della torretta medievale di via Facchinetti, uno dei simboli di Domodossola.

Un'ambientazione, in questo Natale, che ricorda le antiche mura medievali domesi delle quali proprio quest'anno ricorrono i 700 anni della costruzione. Anche fuori della casa parrocchiale la parrocchia ha collocato la Sacra famiglia.

Un invito a chi sosta in via Pellanda a ricordare che il Natale è la festa della famiglia e a rimettere al centro la famiglia. Un motivo quindi per riflettere sul nucleo fondamentale della società, celebrando la famiglia per eccellenza, il modello cui tendere.