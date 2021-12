Macugnaga, annullati gli eventi in piazza e le serate in Kongresshaus

L’Amministrazione comunale di Macugnaga rende noto che “…visto quanto indicato nel Decreto Festività, tutte le diverse attività di intrattenimento previste in piazza Municipio durante i prossimi giorni di festa e vacanza sono annullate”.

Si manterrà la semplice accensione del grande braciere, fatta dai Vigili del Fuoco volontari. Confidando, che il Braciere possa essere un simbolo di calore e comunità in questo periodo ancora difficile.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Macugnaga.net comunica la sospensione della serata programmata per domani, lunedì 27 dicembre in Kongresshaus in cui si sarebbero presentati i nuovi Calendarietti 2022. Questo il comunicato: “La serata è stata annullata in continuità con le precauzioni introdotte dagli altri enti ed associazioni che avevano previsto manifestazioni nei prossimi giorni. Confidiamo di poter riorganizzare la serata nella prossima primavera/estate con la sicurezza necessaria”.