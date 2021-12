Il Covid posticipa la ripresa dei campionati di calcio

Il Covid scompiglia ancora i piani, come avvenuto negli ultimi due anni, del calcio dilettantistico. L'impennata di casi, la variante Omicron, il rischio di intasamento degli ospedali: tutte frasi cui siamo abituati a convivere da tanto tempo. E che hanno spinto il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta a "copiare" quanto avevano già deciso in Lombardia e Veneto: i campionati slittano e non riprenderanno il 9 e 16 gennaio come era previsto.

L'Eccellenza dovrebbe ripartire, condizionale quanto mai d'obbligo, il 16 gennaio, mentre dalla Promozione in giù bisognerà attendere il 30 gennaio. Ovviamente fermi anche i campionati femminili e giovanili.