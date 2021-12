La campionessa Giovanna Selva festeggiata nella sua Druogno

Giovanna Selva festeggiata in “casa”. L’atleta vigezzina, che agli Europei di cross under 23 di Dublino - assieme alle compagne Nadia Battocletti (prima) e Anna Arnaudo (sesta) - si à aggiudicata l’oro a squadre davanti alla Francia, è stata festeggiata a Druogno. S

ono stati gli amici della Sportiva ad organizzare un momento di incontro. “Ci siamo trovati al bar Betulla con i famigliari e la nonna Domenica (che gestisce il bar) e abbiamo consegnato a Giovanna un regalo per i suoi successi sportivi – spiegano dall’associazione Sportiva Druogno -. Abbiamo consegnato a Giovanna un buono per acquisto materiale. Sarebbe stata nostra intenzione allargare la partecipazione di pubblico ma ciò non è stato purtroppo possibile a causa dell'emergenza Covid”.