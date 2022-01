È scomparso "Ulfranco", poeta dialettale domese

È scomparso il 1 gennaio Franco Siccoli, per tutti "Ulfranco". Storico collaboratore di 'Eco Risveglio', sul quale pubblicava ogni settimana una poesia.

Nato a Milano nel 1933 da padre milanese e madre di Bannio Anzino si trasferì a Domodossola durante la guerra. Come altri bambini ossolani durante il periodo bellico trascorse parte dell'infanzia in Svizzera, fino al termine del conflitto. Rientrato nel capoluogo ossolano, cui era molto legato, decise di non abbandonarlo più.

Svolse diversi lavori, tra cui l'elettricista, partecipando alla prima elettrificazione della croce del Sacro monte Calvario. Dopo la licenza media alle serali fu assunto come dipendente delle allora "Poste e Telegrafi", dove lavorò come impiegato fino alla pensione, si ritirò come capo ufficio delle Poste di Novara.

Diversi i suoi interessi: ha cantato nel coro Seo CAI di Domodossola, dalla nascita del gruppo fino a quando i suoi impegni lo hanno permesso. Grande il suo amore per il dialetto ossolano al quale, dopo la pensione, ha dedicato moltissimo del suo tempo. Collaborava con la testata locale 'Eco Risveglio', per il quale scriveva settimanalmente una poesia in dialetto, firmandole "Ulfranco" . Una parte delle sue composizioni sono state raccolte in due libri, pubblicati da Grossi. Tra le altre sue passioni la fotografia, hobby ereditato dal padre fotografo, la cucina ed il volo in ultraleggero.

I funerali si terranno lunedì 3 gennaio in Collegiata a Domodossola. Lascia i figli Elisabetta e Roberto e i nipoti Marco, Luca, Alessandro e Massimo.