Incastrati dalle telecamere, denunciati due ladri a Domo

Grazie alle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza la Polizia Locale di Domodossola ha potuto identificare gli autori di due furti ai danni di commercianti.

Nel mese di novembre un uomo si è impossessato di un apparecchiatura elettronica presso un magazzino di hobbistica e bricolage,

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Domodossola ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria l’autore del furto che nel frattempo ha già risarcito il commerciante.

Stessa sorte per l’autrice del furto in un supermercato domese avvenuto a dicembre: si era allontanata con due borse di merce, per un valore di circa un centinaio di euro, ma gli addetti del supermercato avevano chiesto l’intervento della pattuglia della Polizia Locale sul posto, perché sospettavano si fosse impossessata di merce, senza pagarla.

Determinanti per le indagini le immagini dei sistemi di videosorveglianza, installati presso i due esercizi commerciali con le quali la Polizia Locale è riuscita ad identificare i responsabili, entrambi denunciati per furto aggravato