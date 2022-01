Come proteggere gli animali domestici di razza dal freddo

Al fine di proteggere gli animali domestici di razza dal freddo, oltre che chiedere consiglio a un veterinario, così da evitare rischi ed errori, si possono considerare alcuni fattori importanti. Tra questi, la posizione della cuccia, l’uso di copertine calde che l’animale potrà usare quando vuole o su cui potrà addormentarsi, ma non solo. Si aggiungono a questi accorgimenti anche altre soluzioni, come per esempio il fatto di sfruttare indumenti pensati proprio per cani e gatti.

Animali domestici di razza dal freddo: come provvedere al meglio alla loro protezione

La prima accortezza importante da considerare per proteggere il proprio animale domestico appartenente a certe razze è quella di optare per una polizza per animali domestici. Una soluzione del genere è l’ideale anche per esemplari meticci e può difendere il proprietario da uscite economiche impreviste per via del veterinario, ma anche per lo smarrimento e il ritrovamento del cane o gatto. Per questo, può essere senza dubbio una buona idea stipularne una. Quando però si tratta di difendere i cani o gatti di razza dal freddo, allora sarà opportuno prestare attenzione a consigli più specifici. Tra questi, il posizionamento della cuccia: sarebbe meglio infatti sistemare quest’ultima in zone della casa prive di correnti di aria fredda e in aree più protette. Esistono addirittura cucce che si riscaldano da sole, con sistemi tecnologici silenziosi e sicuri.

In più, nella stagione invernale meglio evitare di lasciare l’animale fuori dall’abitazione, anche se si dovesse avere un balcone o giardino di proprietà. Da aggiungere a tutto ciò anche il fatto di far indossare al cagnolino o gattino degli indumenti protettivi, soprattutto se si esce a fare passeggiate con loro. Attenzione anche alla ciotola dell’acqua e degli alimenti: entrambe, soprattutto se in acciaio, potrebbero diventare fredde, così come gli elementi che contengono. Per questo, meglio optare per continui cambi e soprattutto per oggetti in plastica, anziché metallo, durante l’inverno.

Ci sono però anche ulteriori elementi da mettere in atto, per proteggere esemplari di razza dalle temperature basse.

La protezione giusta dalle temperature rigide

Quando fa molto freddo, il pelo di un cane o di un gatto di razza potrà essere sottoposto a dura prova. Per questo, per mantenerlo sempre lucido e perfetto, sarà meglio proteggerlo, evitando di far uscire l’animale, se fuori si gela, oppure chiedendo consiglio a un esperto. Quest’ultimo infatti può consigliare determinati prodotti o magari cibi che possono aiutare a rafforzare la peluria che ricopre il corpo dell’amico a quattro zampe. A tal fine, a volte può essere utile anche un bagno caldo con bagnoschiuma specifici. Ovviamente non andrà protetto solo il fattore estetico, ma si dovrà pensare anche al benessere del cagnolino o gattino. Per questo, anche quando si trovano in una casa calda, può essere utile una copertina di lana in cui si possono arrotolare o un panno che eviti loro il contatto con la pavimentazione. Si può quindi affermare che tutte queste accortezze siano utili per garantire un’ottima protezione del proprio animale domestico dal freddo, sia per un esemplare di razza, sia per un meticcio.