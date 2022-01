In vista della cabina di regia e del successivo Cdm, il ministro del Carroccio Massimo Garavaglia spiega che "la Lega è a favore della vaccinazione obbligatoria per gli over 60, proprio per tutelare le fasce più fragili della popolazione". Il ministro del Turismo ribadisce inoltre la necessità di considerare l'impatto economico della pandemia sul settore, chiedendo interventi a sostegno a partire dalla cassa integrazione per i lavoratori.