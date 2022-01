Info point a Domo, Porini: “La collaborazione tra Uffici turistici è la direzione giusta”

È stato il vicesindaco di Domodossola Franco Falciola a presentare, lo scorso mese di dicembre, ai partner del progetto Interreg ‘Trenino Verde delle Alpi’ , il nuovo info point dell' Ufficio turistico di Domodossola ricavato all'interno della stazione internazionale, con accesso sia dall'atrio che direttamente dai binari.

“È basato molto sulla comunicazione, sulla convivialità - ha spiegato Falciola - abbiamo voluto creare questi spazi dove si possono vedere i materiali di promozione turistica del territorio, che incrementeremo sempre più nel tempo. La location è sicuramente fondamentale per i turisti che arrivano. Un elemento caratterizzante sono i colori e le forme, che danno un'immagine nuova”.

I partner elvetici, città di Briga, Canton Vallese e ferrovie Bls, hanno espresso soddisfazione per l'apertura dell'info point: “Auspichiamo uno scambio di personale con l'ufficio di Briga per qualche giorno all'anno - ha spiegato Walter Finkbohner, rappresentante del capofila elvetico - perché è importante che conoscano nel dettaglio le rispettive offerte per dare la migliore opportunità ai turisti”.

Soddisfatta la Provincia del Vco: “Un punto importante per la comunicazione - così il vicepresidente dela Provincia, Rino Porini - una scelta strategica molto mirata, trovare la sede nella stazione fa si di avere sinergia con gli svizzeri. Sicuramente andiamo nella direzione giusta per il futuro, con una collaborazione sempre maggiore con la confederazione elvetica e con gli uffici turistici, sicuramente una cosa positiva”.