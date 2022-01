Servizio Civile: 6 posti disponibili con i Volontari del Soccorso di Villa, VIDEO

Sono ancora disponibili 6 posti, di cui 2 dedicati a persone a bassa scolarizzazione, per il Servizio Civile presso il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola.

La durata del servizio è di 12 mesi, ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore; la presentazione delle domande avviene esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 26 gennaio 2022.

Il Corpo Volontari del Soccorso propone due progetti: “Il progetto ‘Emergenza in azione’ - ci dice Rocco Palamara, uno dei responsabili del Servizio Civile – più improntato all’emergenza quindi a ciò che fa un’ambulanza quando viene chiamata a soccorrere una persona. I candidati a questo progetto verranno formati come soccorritori ed ottenendo la qualifica ad utilizzare il defibrillatore diventano parte integrante del mondo dell’emergenza e del 118, oltre ad occuparsi di tutto ciò che gira intorno ad esso”.

Prosegue Palamara: “Il secondo progetto si chiama ‘Viaggio Quotidiano’ ed è più incentrato all'assistenza. Il compito del candidato potrebbe essere quello di andare a prendere una persona anziana e portarla a fare le dialisi o le visite mediche, trasporti interospedalieri”.

“Per poter accedere al servizio civile – ci spiega Albero Tori – è necessario avereun’età tra i 18 e i 28 anni compiuti, il contratto prevede 25 ore settimanali per un anno con uno ‘stipendio’ di 444,30 euro, sono disponibili 6 posti di cui dedicati alle persone a bassa scolarizzazione”.

È possibile chiedere ulteriori informazioni o aiuto per la compilazione della domanda contattando il Cvs tramite i profili social oppure telefonando al 0324 54040.