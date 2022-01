Ritrovato sano e salvo l'escursionista lombardo dato per disperso in Val Loana

È stato individuato da una pattuglia dei Carabinieri forestali l'escursionista lombardo dato per disperso in Val Grande. I militari stavano raggiungendo l'auto del giovane quando lo hanno visto arrivare a piedi. Ha detto di essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia che ne prevedeva il rientro prima, e naturalmente, non prendendo il cellulare in quell'area non ha potuto avvisare i famigliari.

Per le sue ricerche si era attivata la macchina dei soccorsi con uomini del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali. Sul posto stava intervenendo anche l'elicottero dei Vigili del fuoco. Sta bene, era in ritardo sul suo programma, stava rientrando verso la sua auto.