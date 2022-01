Escursionista di Lecco disperso in val Loana

Il Soccorso alpino della val Vigezzo è entrato in azione in questi minuti per ritrovare un 39enne della provincia di Lecco impegnato in un'escursione in val Loana.

Il protocollo di ricerca è stato attivato dopo la segnalazione di alcuni amici dell'uomo che, partito giovedì, voleva raggiungere ieri la cima del monte Pedum. Ad oggi non è ancora rientrato e il cellulare del 39enne non è raggiungibile. Ora gli uomini del soccorso stanno cercando di localizzare l'autovettura dell'escursionista per attivare le ricerche nella zona interessata.

Sul posto stanno convergendo anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza e i carabinieri forestali del parco val Grande.

(Foto di repertorio)