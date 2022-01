Infortunio in Canton Ticino: 53enne ferito durante i lavori di esbosco

Infortunio sul lavoro in Canton Ticino questa mattina in Vallemaggia. L'allarme è scattato poco prima delle 10.30 in territorio di Cavergno. Secondo la ricostruzione della polizia cantonale l'uomo - un assistente di volo 53enne cittadino svizzero domiciliato nella regione - era intento a svolgere dei lavori di esbosco a un'altitudine di circa 1.100 metri.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, all'arrivo dell'elicottero è stato colpito da un pezzo di legno mosso dal vortice d'aria delle pale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure hanno elitrasportato l'uomo all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 53enne ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita.