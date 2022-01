Macugnaga, ecco i Calendarietti 2022

Sono in distribuzione gratuita presso l’Ufficio turistico di Macugnaga e il alcuni negozi del paese i Calendarietti 2022.

Quella dei Calendarietti con le più belle immagini del paese è oramai una tradizione nata e portata avanti dallo Staff di Macugnaga.net.



Alberto Piatti, componente del Direttivo condensa così l’iniziativa: "Anche quest’anno non abbiamo potuto fare la presentazione e la premiazione dei partecipanti durante le passate vacanze natalizie. Ciò nonostante il risultato conseguito è stato ottimo: hanno partecipato ben 55 fotografi amatoriali che hanno inviato ben 234 immagini da noi rese anonime e suddivise in categorie omogenee per la scelta di sei soggetti che sono quindi diventati Calendarietti e posti in distribuzione gratuita".

Questi i soggetti vincitori e dati alle stampe:



Categoria Foto invernali – Scelta affidata all'Amministrazione Comunale che ha premiato uno scatto di Pecetto Superiore, immortalato da Salvatore Marra.



Categoria Foto scattate lungo i sentieri – Scelta affidata alla Sezione CAI Macugnaga è stata premiata un'immagine autunnale di Renata Roncoroni.



Categoria Foto dalle varie frazioni – Scelta affidata alla Redazione de 'Il Rosa' è stato premiato uno scorcio di Giuliana Colombo.



Categoria Foto della Valle Quarazza – Scelta assegnata al Gruppo Facebook, (che ormai ha superato da tempo i 10000 iscritti), a colpi di like ha prevalso un'immagine notturna di Matteo Ripamonti.

A loro volta, i membri dello Staff di Macugnaga.net hanno scelto lo scatto fotografico di Alice Parodi e hanno premiato anche Gabriele Rangone, autore del primo soggetto ottenuto mediante l'uso di un drone, con un'inedita prospettiva che abbraccia dal rifugio Oberto al lago Smeraldo, passando dalla Madonna delle Nevi ed ovviamente dalla Est del Rosa.

Una premiazione ed una segnalazione particolare per le fotografie scelte dalla Giuria Tecnica e dallo scrittore Paolo Cognetti:

La giuria tecnica con il giudizio del fotografo Gianluca Bertoni ha premiato lo scatto notturno invernale di Marina Duga per la significatività, la suggestione e la composizione. A lei è andata la Targa Andrea Costa Pisani.



Lo scrittore Paolo Cognetti ha assegnato senza alcuna incertezza la propria preferenza all'immagine proposta da Stefania Di Leva che si aggiudica così la Targa Monte Rosa, per la suggestione letteraria, un'immagine che racconta una storia.