Ladri in azione Crevoladossola

Diversi furti e un tentato furto a Crevoladossola, nelle ultime settimane. Alcuni malviventi hanno rubato diverse biciclette, cercato di entrare in una tabaccheria e rubato in un condominio. Episodi segnalatici dai residenti di Preglia, la frazione bassa di Crevoladossola.

Nelle passate settimane sono sparite diverse biciclette dai garage, mentre nell’ultima settimana c’è stato un furto in un appartamento condominiale e un tentato furto in tabaccheria. In quest’ultimo caso però i ladri, entrati in azione verso le due di notte, hanno dovuto rinunciare perché qualcuno ha sentito i loro rumori ed accendendo la luce dell’appartamento ha indotto i ladri a rinunciare dopo aver comunque causato diversi danni nel tentativo di tagliare un’inferriata.