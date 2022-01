Vigili del fuoco del Comando del VCO impegnati questa sera nel comune di Trontano con una squadra supportata da un' autobotte per estinguere il rogo di quattro cataste di legna in un'area adiacente ad una abitazione.

Ignote le cause che hanno originato l'incendio e che hanno impegnato per circa un'ora e mezza i soccorritori per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.