Cambia ancora la viabilità per il mercato di Domo

Ancora un cambio di disposizione e di viabilità per il mercato del sabato.

Da domani, sino alla fine dei lavori in piazza Tibaldi e via Rosmini, al sabato dalle 6 di mattina fino alle 21 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Marconi ambo i lati; in via Binda, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Scapaccino; in piazza Cavour in tutta l’area, compresa l’intersezione con Via Gramsci e con ViaCadorna.

Dalle 6 del mattino sino alla fine delle pulizie dopo la levata del mercato saranno chiuse al traffico via Binda, all’intersezione con Via Scapaccino; piazza Cavour all’intersezione con Via Cadorna e Via Gramsci; via Carale di Masera sarà chiusa ai veicoli superiori alla 3,5 tonnellate all’intersezione con nuovo ingresso parcheggio interno di Via Cadorna.

Saranno cambiati anche alcuni sensi unici: in Via Scapaccino, all'intersezione con Via Ceretti, direzione Via Binda; Via Cadorna, in corrispondenza della nuova uscita dal parcheggio interno (su Via Cadorna, area nella quale il senso di marcia è invertito rispetto a quello abituale.

Saranno aggiunti dei cartelli di “direzione obbligatoria a destra”: Via Binda, intersezione con Via Scapaccino; Via Scapaccino, intersezione con Via Matilde Ceretti; Piazza Cortesia, per il flusso di traffico proveniente da Via Milano, che dovrà essere reindirizzato verso Nord in Via Giovanni XXIII per alleggerire la viabilità lato Sud.

Chi arrivasse da nord e volesse raggiungere l’ospedale sarà instradato dalla segnaletica per via Sant’Antonio o via Scappaccino.