Le vallate alpine resteranno senza televisione?

Il sindaco di Vanzone con San Carlo, Claudio Sonzogni, lancia un grido d’allarme rivolto a tutti gli altri sindaci di realtà montane: "Dal prossimo 21 gennaio gran parte dei territori, in particolare tutte le valli non riceveranno più il segnale RAI e TeleVco. L'appalto per il nuovo servizio è stato aggiudicato a El Towers (società per azioni italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni). Questa società dovrebbe garantire la visione al 92% della popolazione, non del territorio.

Pertanto le aree montane non saranno più servite. In altri termini ancora una volta ad essere penalizzate sono quelle popolazioni che dovrebbero essere meglio garantite dalle leggi, vedi strategia delle aree interne ne parliamo dal 2011 senza uno straccio di risultato concreto. Cosa succederà adesso? Come potremmo intervenire? L'appello è rivolto alla Provincia, alla Regione e alle Unioni montane per un incontro urgente al fine di evitare un ennesimo schiaffo alla montagna e ai suoi abitanti".