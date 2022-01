Vendemmia in Vallese: poca quantità, molta qualità

‘’Non è proprio una sorpresa, ma ora si conoscono i dati finali: la vendemmia 2021 è stata particolarmente negativa’’. Lo scrive il giornale Nouvelliste che rimarca come ‘’l'anno scorso in Vallese siano stati messi in cantina 22,7 milioni di kg di uva, di cui 12,7 milioni di kg di uva rossa e 10 milioni di kg di uva bianca. Questo è il 40% in meno rispetto al 2020 e il 50% in meno rispetto alla media decennale’’

‘E’ il raccolto più debole dall'inizio delle statistiche sul raccolto nel 1966" osserva invece lo Stato del Vallese in un comunicato.

La cause? Forti gelate primaverili, piogge incessanti a luglio, grandine, peronospora e una vendemmia tardiva.

Ma si fa rilevare che nonostante tutto, se la quantità non c'è, c’è la qualità. Il Vallese fa notare come "i livelli zuccherini naturali sono vicini alle medie decennale per Sylvaner, Pinot Nero e Gamay.